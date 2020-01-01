Генпрокуратура намерена изъять в пользу государства акции ОАО «Соликамский магниевый завод» Рассмотрение иска в арбитражном суде назначено на 8 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод» у нескольких собственников: Петра Кондрашева, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина — начнут рассматривать в Арбитражном суде Пермского края 8 апреля, информация опубликована в картотеке арбитража.

Как уточняет properm.ru, совокупная доля оспариваемых акций составляет 89,5%.

По мнению Генпрокуратуры, Комитет по управлению имуществом Пермской области во время приватизации предприятия в 1992–1997 годах вторгся в компетенцию правительства России и, по сути, актом приватизации Соликамского магниевого завода посягнул на экономический суверенитет страны. В надзорном органе отмечают, что по закону решение о приватизации завода по переработке радиоактивных и редкометалльных руд могло принять только правительство РФ, а оно того решения не принимало. Таким образом, Генпрокуратура требует вернуть акции СМЗ в собственность России.

Ответчики с доводами Генпрокуратуры не согласны. Они заявляют, что из иска непонятно, какой именно этап приватизации предприятия оспаривает надзорный орган — их было пять. Кроме того, представители Кондрашева заявляют о пропущенном сроке исковой давности.

Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции назначено на 11 часов 8 апреля 2022 года. Судья Конева предложила истцу представить письменную позицию относительно структурных подразделений Федерального агентства по управлению государственным имуществом (в Пермском крае), письменные пояснения относительно круга лиц по делу, заблаговременно направить указанные позиции лицам, участвующим в деле.

Кроме того, лицам, участвующим в деле, необходимо в срок до 28 марта представить документы и раскрыть доказательства, на которые лица, участвующие в деле, будут ссылаться в судебном заседании 8 апреля, а также обеспечить явку своих представителей в назначенное судебное заседание.

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