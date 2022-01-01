Мария Сыропятова Бизнес меняет ориентацию Предприятиям Прикамья предстоит искать новых поставщиков и рынки сбыта Поделиться Поделиться Твитнуть

Падение курса рубля, проблемы с логистикой, а также потеря рынков сбыта ставят под угрозу рентабельность ряда предприятий в Прикамье. Эксперты отмечают, что каждая компания в условиях турбулентности ищет свои способы решения проблем. Для одних это приостановка бизнес-процессов, для других — поиск новых поставщиков и партнёров, для третьих — внесение изменений в технологические и бизнес-процессы.

Потеря сбыта

Из крупных предприятий на территории Прикамья, уже ощутивших изменения в работе, — АО «ОХК Уралхим», ПАО «Уралкалий», ПАО «Метафракс», «ВСМПО Ависма». Все они столкнулись с проблемой сбыта своей продукции и логистическими сложностями с отправкой груза. Также инвестиции в России приостановили в Nestle и Henkel, предприятия которых также есть в Перми.

Проблема со сбытом связана с тем, что европейские перевозчики начали саботировать отгрузку продукции, в связи с чем минпромторг РФ принял решение ограничить поставку минеральных удобрений на внешний рынок.

«Корабли европейских перевозчиков не грузят нашу продукцию, и чтобы не стоять на загрузке мы перешли на временную профилактику и ремонт оборудования. Это происходит каждый год, просто сейчас с учетом простоя будем это делать до тех пор пока не разрядиться ситуация с точки рения доступа на логистические коридоры», — аргументировал решение об ограничении поставок глава федерального минпромторга Денис Мантуров.

Минпромторг России также рекомендовал российским производителям временно приостановить отгрузку пентаэритрита и уротропина на экспорт в страны ЕС. «Ряд иностранных грузоперевозчиков и таможенных органов ЕС заняли предельно циничную позицию и саботируют поставки на экспорт российского метанола. При этом подобных проблем с поставками критически необходимых для промпроизводств в ЕС пентаэритрита и уротропина, которые также производятся в РФ, не возникает», — прокомментировали ситуацию в федеральном минпромторге.

В ведомстве отмечают, что сырьем для производства уротропина и пентаэритрита является метанол. По данным ведомства, доля уротропина и пентаэритрита составляет 50% и 40% рынка ЕС.

В ПАО «Уралкалий», АО «ОХК Уралхим» и ПАО «Метафракс» ситуацию не комментируют.

При этом попавший под санкции владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин на минувшей неделе продал контрольный пакет в компании и ушёл с поста её гендиректора. Таким образом на актив не будут распространяться ограничения, наложенные на бизнесмена.

Ещё одно предприятие, потерявшее рынок сбыта — «ВСМПО Ависма». «Боинг» заявил, что отказывается от поставок титана.

«Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий, и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов.

Импорт на стопе

Предприятия в Пермском крае также столкнулись со срывом поставок товаров и комплектующих из стран ЕС и США. С Россией приостановили работу крупные компании по контейнерным перевозкам. Среди них — Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM и др.

По словам председателя пермского отделения «Деловой России» Дмитрия Теплова, предприятия, которые работали с материалами или комплектующими из-за рубежа, пока замерли в ожидании.

«Ситуация пока неопределённая, цены по поставкам из-за рубежа выросли минимум на 30%, — отмечает Дмитрий Теплов. — Сейчас практически нет смысла что-то покупать. Скорее все смотрят на ситуацию и ждут, что будет дальше».

Ещё одна проблема, помимо роста цен, остановка поставок ряда комплектующих из европейских стран. «Работали много лет с одной из европейских компаний, были в прекрасных отношениях, а теперь выясняется, что поставки остановлены. Неофициально партнёры говорят, что им сейчас запрещена работа с российскими компаниями», — поделились информацией на одном из пермских предприятий.

Часть грузов просто «зависла» либо в Европе, либо на территории Украины.

«На территории Украины и европейских государств находятся десятки российских грузовиков, — отмечает председатель Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов. — Непонятно, что произойдет с ними, вернутся ли они, будет ли там груз. Были ситуации, когда фуру загружали в Финляндии, а через несколько часов она снова стояла там же на разгрузке».

По мнению Олега Жданова, ситуация пока остается непредсказуемой, а из-за падения курса рубля многие предприятия, работающие с зарубежными комплектующими, в том числе из Китая, выходят за границы себестоимости.

Волна импортозамещения

Эксперты говорят, что в условиях нестабильности с поставками зарубежных материалов и комплектующих российские предприятия пытаются найти замену им на внутреннем рынке или в соседних странах.

«Есть стимулы задуматься о большей локализации производства, — отмечает Олег Жданов. — Но всё невозможно производить у себя. Есть много примеров, когда российские компании были ориентированы на зарубежный рынок. Казалось, что там можно практически всё купить. А теперь выясняется, что всё-таки нельзя».

«Сейчас много стимулов для поиска местных производителей и развития производства, — отмечает Дмитрий Теплов. — Но здесь есть и свои минусы. Прежде всего, государство не предоставляет инструменты для развития предприятий. Оборотные средства банки просто не финансируют. Новые инвестпроекты никто не начнёт, поскольку кредитные средства слишком дороги. Никто не будет брать кредиты под 25%».

Однако и по давно открытым кредитным линиям банки также начали поднимать процентные ставки. Эту тенденцию подтвердил на заседании краевого правительства глава краевого минэка Эдуард Соснин. По мнению Дмитрия Теплова, ситуация ставит под угрозу реализацию многих инвестпроектов.

Олег Жданов также согласен с тем, что по большей части действующих кредитных договоров банки могут поднять ставку.

«Особенно это беспокоит тех, у кого ставка кредита привязана к ставке Центробанка, — отмечает Жданов. — Если она зафиксирована в договоре, то это будет скорее решаться в процессе переговоров с конкретным банком».

Источники «Нового компаньона» в банковском секторе говорят, что это коснется всех. «Банк не будет работать в убыток, в противном случае он просто разорится. При ставке ЦБ в 20%, не может быть кредит под 10%. Даже если ставка зафиксирована в договоре, то в условиях прописывается возможность её изменения. Поэтому её изменение может произойти не сейчас, а в конце месяца или квартала», — пояснил ситуацию источник.

Поддержка

Для того чтобы смягчить ситуацию для малого и среднего бизнеса, в краевом минэке предлагают предоставлять компенсации на половину изменения процентной ставки в коммерческих банках. Условия — заключение кредитного договора до 1 марта 2022 года, размер кредита не менее 500 тыс руб., а затраты на облуживание процентной ставки должны быть понесены бизнесом с 1 марта 2022 года. Первые заявки предприниматели смогут подать не ранее 1 июня 2022 года. Сумма субсидии не более 5 млн руб. Общий бюджет этого вида поддержки— 200 млн руб.

Также предлагается снизить налоговую ставку по УСН: до 5% по «доходы», до 1% по «доходы-расходы». Условие — включение основного ОКВЭД предпринимателя в перечень пострадавших отраслей на 1 марта 2022 года. Считается, что до 70% предпринимателей смогут воспользоваться этим видом поддержки, если заявят об этом в налоговой декларации.

Ещё одно предложение — выделение 500 млн руб. на микрозаймы для малого и среднего бизнеса. По этой программе можно будет получить до 3 млн руб по ставке в 5%. Условия — срок действия предприятия минимум шесть месяцев. Сумма займа от 50 тыс руб.

Также краевые власти анонсировали снижение вдвое налога на имущество для владельцев торгово-офисной недвижимости. Претендовать на эту меру поддержки могут только те собственники, объекты которых входят в перечень торгово-офисной недвижимости, облагаемой от кадастровой стоимости. Дополнительное условие — сокращение на 25% выручки налогоплательщика по сравнению с предыдущим годом.

В регионе также планируют расширить перечень расходов для учёта в инвестиционном вычете: сейчас в новые основные средства предлагается учитывать опытно-конструкторские и исследовательские расходы (до 50%). Инвествычет до 30% предлагается внести при реконструкции и модернизации основных средств. Для застройщиков появится возможность до 30% расходов на комплексное развитие и освоение территории компенсировать за счёт инвестиционного вычета.

Ожидается, что все вышеперечисленные меры поддержки будут рассмотрены и приняты на ближайшем заседании Законодательного собрания 17 марта.

На федеральном уровне уже объявлен мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до конца 2022 года, а для it-компаний до конца 2024 года. Среди мер поддержки — кредитные каникулы для предпринимателей в пострадавших отраслях на шесть месяцев, а также льготное кредитование и продление программы «ФОТ 3.0», позволяющей субсидировать процентные ставки для бизнеса в пострадавших отраслях.

Для it-отрасли предусмотрена нулевая ставка налога на прибыль до конца 2022 года, кредитная программа со ставкой не более 3%, грантовая поддержка и другие налоговые льготы и преференции.

Для фарминдустрии разработан порядок госзакупок с единственным поставщиком и особый порядок лицензирования.

Для туриндустрии — освобождение от НДС для инфраструктуры на пять лет, а также упрощение разрешительных процедур при строительстве новых объектов.





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