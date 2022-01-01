Бывший акционер «Соликамского магниевого завода» арестован заочно Игорь Пестриков обвиняется в хищении средств предприятия Поделиться Твитнуть

Игорь Пестриков / фото: glavk.net

В Свердловском райсуде Перми вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Пестрикова (бывшего акционера ОАО «Соликамский магниевый завод»). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

До избрания меры пресечения Пестриков также находился в федеральном розыске. Бизнесмен в июне стал фигурантом уголовного дела о пособничестве в злоупотреблении полномочиями гендиректору СМЗ Артуру Уртаеву.

Сообщается, что между заводом и Пестриковым был заключён договор займа на 250 млн руб. под 11% годовых. В качестве обеспечения договора выступали доли заёмщика в размере 24,99% в ООО «Фин-Проект». При этом, как считает следствие, они не могли обеспечить возврат займа. Получив деньги, Пестриков скрылся, а Уртаев сначала был отправлен в СИЗО, а затем под домашний арест.

Как следует из постановления об объявлении Игоря Пестрикова в федеральный розыск, теперь он также обвиняется в хищении средств предприятия.

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