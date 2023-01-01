Акции Соликамского магниевого завода передали Росатому Указ президента вступил в силу 26 января Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин 26 января подписал указ «О внесении изменения в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации».

Согласно документу, в список АО под №27 внесено ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермский край).

Указ вступил в силу со дня его подписания.

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) — единственный в России производитель редкоземельных металлов. Здесь перерабатывается лопаритовый концентрат и производятся соединения ниобия и тантала. На предприятии также производится магний и магниевые сплавы, титановая губка и соединения титана. Продукция СМЗ востребована в авиапроме и космонавтике.

Напомним, 11 мая 2022 года Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о признании незаконным акционирования ОАО «Соликамский магниевый завод» в 1992 году. В результате контроль над предприятием вернулся государству.

В январе 2023 года новым гендиректором СМЗ стал топ-менеджер АО «Атомредметзолото» Руслан Димухамедов.





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