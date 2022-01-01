Проект реконструкции аэропорта Перми прошёл госэкспертизу Работы по первому этапу реконструкции должны быть завершены в 2023 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проект по реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса Большое Савино (Пермь) получил положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Соответствующие сведения включены в Единый госреестр заключений (ЕГРЗ) 15 декабря.

Напомним, реализацией проекта занимается АО «Стройтрансгаз». 21 сентября 2022 года с ним был заключён контракт на завершение первого этапа реконструкции международного аэропорта Пермь по начальной (максимальной) цене 1,017 млрд руб. Сроки выполнения работ — 2022-2023 годы.

АО «Стройтрансгаз» уже занималось реконструкцией Большого Савино в 2018-2021 годах, но контракт с организацией на 552 млн руб. был расторгнут после того, как транспортная прокуратура выявила грубые нарушения при проведении работ. В частности, экспертиза выявила несоответствие бетона необходимому классу при заливке перрона и рулёжной дорожки. Именно это сделало невозможным использование установленных телетрапов.

Тем не менее, АО не попало в реестр недобросовестных поставщиков, а контракт был признан исполненным частично.

В ноябре 2022 года глава регионального минтранса Сергей Вешняков рассказал депутатам Заксобрания, что, согласно условиям нового контракта с АО «Стройтрансгаз», телетрапы в пермском аэропорту должны запустить в сентябре 2023 года, однако власти рекомендовали закончить работы в августе, когда пройдут основные мероприятия, посвящённые 300-летию Перми. Он отметил, что договорённости на этот счёт были достигнуты.

Напомним, телетрапы в аэропорту Перми были торжественно открыты 15 января 2021 года. Однако из-за выявленных нарушений их функционирование приостановили уже 15 марта того же года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.