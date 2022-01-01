Елена Синица Телетрапы в пермском аэропорту могут начать работать в августе 2023 года Их функционирование приостановлено с марта 2021 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно условиям контракта, телетрапы в пермском аэропорту Большое Савино должны запустить в сентябре 2023 года, однако власти рекомендовали закончить работы раньше. Об этом на заседании инфраструктурного комитета краевого парламента сообщил глава регионального минтранса Сергей Вешняков.

Он пояснил, что состоялась встреча делегации Пермского края с подрядчиком и замминистра транспорта РФ Василием Десятковым. Достигнуто соглашение «об обязательном исполнении договорённостей».





«По контракту срок окончания работ — сентябрь 2023 года, но мы на встрече коллегам всё-таки рекомендовали завершить работы в августе, чтобы гости и жители города смогли воспользоваться новой инфраструктурой», — сказал Вешняков.





Напомним, все пять телетрапов в аэропорту начали работать с 15 января. Они были подведены к трём галереям аэропорта (по два — к боковым, один — к центральной). Однако их функционирование приостановили 15 марта 2021 года.

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