Елена Синица С 15 марта телетрапы в Большом Савино временно не будут работать Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная с 15 марта телетрапы в пермском аэропорту Большое Савино временно приостановят работу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«В Большом Савино с 15 марта возобновляются работы по первому этапу реконструкции инфраструктуры аэропорта — перрона, стоянки самолётов и рулёжной дорожки. С этого времени и до завершения всех работ временно приостанавливается функционирование телетрапов», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что ранее Росавиация дала разрешение на временную эксплуатацию реконструированной инфраструктуры. Тогда же были запущены в работу телетрапы.



Теперь ФГУП «АГА» распорядилось возобновить работы по первому этапу.

Ориентировочный срок выполнения работ — 4 месяца.

Напомним, все пять телетрапов в аэропорту начали работать с 15 января. Они подведены к трём галереям аэропорта (по два — к боковым, и один — к центральной).

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