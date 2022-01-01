Реконструкцией инженерных сооружений аэропорта Большое Савино в Перми опять займётся АО «Стройтрансгаз» Заявок от других участников не поступило Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

На портале госзакупок подведены итоги конкурса на корректировку проекта и реконструкцию инженерных сооружений в аэропорту Большое Савино в Перми. На конкурс поступила всего одна заявка от АО «Стройтрансгаз». С ним и будет заключён контракт по начальной (максимальной) цене 1,017 млрд руб. Сроки выполнения работ — 2022-2023 годы.

В техническом задании сказано, что подрядчик должен актуализировать инженерные изыскания к проекту, уже прошедшему госэкспертизу, ему также следует сделать прогноз роста интенсивности движения воздушных судов, обследовать покрытия, здания и сооружения и завершить работы на объекте незавершённого строительства перрона, рулёжной дорожки, а также пути руления на перроне.

Напомним, именно с АО «Стройтрансгаз» в конце июля 2021 года Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт на реконструкцию перрона в аэропорту Большое Савино. В ходе проверки выяснилось, что покрытие рулёжной дорожки и перрона не соответствовало классу прочности бетона и допустимой толщине.

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