Елена Синица В Перми ещё три автобусных маршрута перейдут на бескондукторную систему Переход запланирован на 10 декабря Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В Перми с 10 декабря на бескондукторную систему оплаты проезда перейдут ещё три маршрута. Об этом сообщает Гортранс.

Речь идёт о трёх автобусах: №5, 25 и 73.





Напомним, поэтапный переход маршрутов на бескондукторную систему начался 10 января. Сейчас по таким правилам работают все трамвайные маршруты и автобусные № 1, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 32, 36, 45, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 74, 77, 78, 80. С 1 июня к бескондукторной системе присоединились автобусные маршруты № 18 и 48. Также с 1 декабря такая система действует в автобусах № 8, 34, 61 и 65.





На всех этих маршрутах безналичным способом проезд нужно оплачивать через стационарные валидаторы на поручнях, наличным — у водителя во время остановок.





Решение городских властей о введении бескондукторной оплаты привело к росту количества безбилетных пассажиров и вызвало критику со стороны пермяков. Они неоднократно выражали своё недовольство в социальных сетях и на уличных акциях.





Напомним, штраф за безбилетный проезд в Перми составляет 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и 5 тыс.руб. — за повторное.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.