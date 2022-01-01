Максим Артамонов С 1 декабря в Перми бескондукторную систему оплаты проезда могут ввести ещё на четырёх маршрутах Это связано с новыми контрактами с перевозчиками Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В Перми после начала декабря на бескондукторный режим оплаты проезда могут перейти еще несколько автобусных маршрутов. Речь идёт о маршрутах №8, №34, №61 и №65, сообщили в пресс-службе мэрии.



Присоединение этих маршрутов к новому способу оплаты связано тем, что в начале декабря перевозчики начнут работать по новым пятилетним контрактам.



На сегодняшний день кондукторы остались на менее чем 30% маршрутах общественного транспорта Перми.



Напомним, поэтапный переход маршрутов на бескондукторную систему начался 10 января. Сейчас по таким правилам работают все трамвайные маршруты и автобусные № 1, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 32, 36, 45, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 74, 77, 78, 80. С 1 июня к бескондукторной системе присоединились автобусные маршруты № 18 и 48.



На всех этих маршрутах безналичным способом проезд нужно оплачивать через стационарные валидаторы на поручнях, наличным — у водителя во время остановок автобуса.



Решение городских властей о введении бескондукторной системы оплаты проезда привело к росту количества безбилетных пассажиров и вызвало критику со стороны пермяков. Они неоднократно выражали своё недовольство в социальных сетях и на уличных акциях.



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