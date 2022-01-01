Елена Синица В Перми к бескондукторной системе присоединятся ещё два автобусных маршрута Речь идёт об автобусах № 18 и 48 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 июня в Перми к бескондукторной системе оплаты проезда присоединятся автобусные маршруты № 18 и 48. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Таким образом, на этих маршрутах безналичным способом проезд нужно оплачивать через стационарные валидаторы на поручнях, наличным — у водителя во время остановок автобуса.





Напомним, поэтапный переход маршрутов на бескондукторную систему начался 10 января. Сейчас по таким правилам работают все трамвайные маршруты и автобусные № 1, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 32, 36, 45, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 74, 77, 78, 80.

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