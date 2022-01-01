Ежемесячно в Перми ловят около 2 тыс. безбилетников Штрафы за безбилетный проезд скоро можно будет оплатить через Госуслуги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском общественном транспорте выявляется около 2 тыс. безбилетников в месяц, об этом во время эфира в «АиФ-Прикамье» сообщил начальник департамента транспорта городской администрации Анатолий Путин.

Он подробно рассказал, какими правами и обязанностями наделены контролёры в городских автобусах и трамваях.

В частности, после выявления «зайца» контролёр в праве требовать предъявления удостоверения личности для составления акта. Протокол о безбилетном проезде выписывается позднее, в городском департаменте, а решение о наложении штрафа (2,5 или 5 тыс. в случае повторного нарушения в течение года) принимает административная комиссия. Затем квитанция направляется должнику. Если штраф не будет оплачен, привлекаются судебные приставы. По словам чиновника, в скором времени оплатить штраф можно будет через портал Госуслуг.

Анатолий Путин признал, что если гражданин, уличённый в неоплате проезда, откажется предъявлять документ, удостоверяющий личность, и добровольно покинет салон, наложить штраф не него не получится. У контролёра нет прав удерживать в салоне безбилетника.

Несмотря на выросшее число «зайцев», глава дептранса уверен, что решение отказаться от кондукторов в общественном транспорте было верным. Затраты на зарплату кондукторов в год достигали бы сейчас 1 млрд руб., а на содержание контролёров мэрия тратит 50 млн руб.

При этом Анатолий Путин отметил, что решение об отказе от кондукторов принимают сами перевозчики. В настоящее время 30% общественного транспорта до сих пор работает с кондукторами.

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