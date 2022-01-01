С 16 июля в Перми в пять раз вырос штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

С 16 июля в Перми начали действовать повышенные штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. С этой даты штраф за первое нарушение составит 2,5 тыс. руб., за повторное — 5 тыс. руб. Ранее штрафы составляли 500 руб. и 1 тыс. руб соответственно.

Повышение штрафов за безбилетный проезд, отметили в мэрии, призвано стимулировать пассажиров, игнорирующих оплату проезда, добросовестно подходить к пользованию общественным транспортом.

В администрации также напомнили, что с 1 сентября вступит в силу изменение, позволяющее не штрафовать за безбилетный проезд владельцев безлимитных проездных. При первом нарушении предполагается ограничиваться предупреждением. При повторном размер штрафа составит 500 руб.

Законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд был поддержан Законодательным собранием Пермского края 23 июня. Против его принятия высказались депутаты от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Также не одобрили повышение штрафов и в крайсовпрофе, назвав меру преждевременной.

В конце июня «Гортранс» сообщал, что количество актов за это правонарушение возросло в 20 раз. В ведомстве отметили, что получение штрафа для безбилетников практически неизбежно.

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