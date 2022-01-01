Елена Синица Краевой парламент поддержал повышение штрафов за безбилетный проезд Теперь он составит 2,5 тыс. руб. за первое нарушение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 23 июня, состоялось пленарное заседание краевого парламента. На нём депутаты приняли законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд.

Таким образом, штраф возрастёт с 500 до 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и до 5 тыс. руб. за повторное.





При этом для владельцев безлимитных проездных новые штрафы начнут действовать только осенью. Это объясняется тем, что порядок подтверждения их поездки будет разработан к сентябрю.





Против законопроекта высказалась депутат парламента от КПРФ Анна Баранова.





«Размер штрафа увеличится в пять раз. Напоминаем, минимальный размер оплаты труда в Пермском крае в 2022 году составляет 15 279 руб. То есть при повторном нарушении штраф составит 1/3 МРОТ, что является очевидно избыточным», — сказала Баранова.





Она также добавила, что законопроект носит не воспитательный или стимулирующий характер, а скорее карательный.





Кроме этого, своё мнение выразила депутат от «Справедливой России» Вероника Куликова.





«Неутешительные итоги городской транспортной реформы теперь придётся пожинать жителям всего Пермского края. Мера сомнительная, и жители за это спасибо не скажут. Поражает неадекватный подход авторов инициативы к размеру штрафа», — сказала Куликова.





Она пояснила, что проезд «зайцем» по уровню правонарушения приравнивается к проезду на красный свет светофора или выезду на встречную полосу.





Помимо этого, она отметила, что те, кто действительно не хочет платить за проезд, найдут «десятки способов этого не делать».





«Дорогие коллеги, а чем отличается покупка услуги от покупки товара? Если в магазине товар взял человек, то наступает уголовная ответственность. А здесь штраф. Большой вопрос, где гуманности больше. Нельзя ничего красть», — заключил спикер Законодательного собрания Валерий Сухих.





В результате депутаты приняли законопроект во втором чтении. Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

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