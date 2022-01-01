Елена Синица Крайсовпроф высказался против повышения штрафов для безбилетников В ведомстве считают решение преждевременным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский совет профсоюзов высказался против повышения штрафов за безбилетный проезд. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

«Считаем усиление репрессивных мер преждевременным актом, способным вызвать социальное напряжение в городе, — говорится в сообщении.

В крайсовпрофе предлагают сделать акцент на пропаганде правил передвижения в общественном транспорте и своевременной оплате проезда, а также на различных методах мотивации пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что власти доработали законопроект о повышении штрафов. Вступление закона перенесли на сентябрь, однако уточнили, что решение касается только владельцев безлимитных проездных. Это объясняется тем, что для них будет разработан порядок подтверждения поездки к сентябрю.

Кроме этого, принята поправка о смягчении наказания для тех, кто не приложил проездной к валидатору. При первом нарушении предусмотрено предупреждение, при повторном — штраф 500 руб.

Штраф за безбилетный проезд предлагается увеличить с 500 до 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и до 5 тыс. руб. за повторное.







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