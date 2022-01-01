Елена Синица
Крайсовпроф высказался против повышения штрафов для безбилетников
В ведомстве считают решение преждевременным
Пермский совет профсоюзов высказался против повышения штрафов за безбилетный проезд. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
«Считаем усиление репрессивных мер преждевременным актом, способным вызвать социальное напряжение в городе, — говорится в сообщении.
В крайсовпрофе предлагают сделать акцент на пропаганде правил передвижения в общественном транспорте и своевременной оплате проезда, а также на различных методах мотивации пассажиров.
Напомним, ранее сообщалось, что власти доработали законопроект о повышении штрафов. Вступление закона перенесли на сентябрь, однако уточнили, что решение касается только владельцев безлимитных проездных. Это объясняется тем, что для них будет разработан порядок подтверждения поездки к сентябрю.
Кроме этого, принята поправка о смягчении наказания для тех, кто не приложил проездной к валидатору. При первом нарушении предусмотрено предупреждение, при повторном — штраф 500 руб.
Штраф за безбилетный проезд предлагается увеличить с 500 до 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и до 5 тыс. руб. за повторное.
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