Елена Синица Количество актов за безбилетный проезд на городском транспорте увеличилось в 20 раз За апрель и май было составлено 2,7 тыс. актов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Количество актов, составленных за безбилетный проезд в общественном транспорте Перми, увеличилось почти в 20 раз. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Гортранс.

По данным ведомства, за апрель и май было составлено 2,7 тыс. актов. Это означает, что получение штрафа для безбилетников практически неизбежно, добавили в Гортрансе.





Каждый акт рассматривается специальной комиссией, которая выносит решение о правомерности его составления. Пока зафиксировано 44 случая, когда принято решение об отказе от составления протокола и последующего вынесения штрафа. Это только 1,6% от всех составленных актов, говорят в Гортрансе.





Напомним, штраф за безбилетный проезд предлагается увеличить с 500 до 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и до 5 тыс. руб. за повторное.

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