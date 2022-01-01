Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми состоится девять главных новогодних мероприятий Общее их количество — 221 Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 7 декабря глава городского департамента по культуре Василий Головин обнародовал расписание основных праздничных событий в Перми в декабре 2022-го и январе 2023 года.

Всего в городе запланировано 221 праздничное мероприятие, в том числе девять главных. Одно такое событие уже состоялось — это прибытие на Пермь II праздничного поезда Деда Мороза, организованное ОАО РЖД. Оно произошло 2 декабря, поезд находился на главном пермском вокзале с 13:15 до 19:00. Встречать посетителей Деду Морозу помогали коллективы «Пермконцерта».

Следующее важное событие — зажжение огней на центральной городской ели. Оно, как уже сообщалось, состоится 16 декабря в 17:00. В церемонии примут участие восемь лауреатов знака отличия «Гордость Пермского края». На площадке будут работать аниматоры, и впервые в истории Перми будет открыт пункт посткроссинга: совместно с Почтой России руководство города даёт пермякам возможность бесплатно отправить поздравительную открытку в любую точку страны. По словам Василия Головина, если эксперимент пройдёт успешно, эта акция повторится в дни празднования юбилея Перми.

24 декабря откроется резиденция Деда Мороза в лекционном зале на городской набережной. Она проработает до 8 января, в её программе — мастер-классы и интерактивные программы для детей.

Центральный городской каток планируется открыть 25 декабря, а ледовый парк «Пермские горки» — 28 декабря.

30 декабря на площадке нового амфитеатра на набережной откроются большая видеоинсталляция «О Перми с любовью», галерея светодиодных экранов «Подари улыбку городу» и ледовый арт-объект «Сердце Перми». Здесь до 8 января тоже пройдут интерактивные программы для детей и взрослых.

Рождественские праздники 7 января совпадут с открытием в центральном квартале эспланады Международного кубка по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Участники представляют Пермь, Москву, Екатеринбург, Рязань, Красноярск, Курган, Чебоксары, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, а также Белоруссию. В рамках конкурса пройдут открытые мастер-классы по резке льда для всех желающих.

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