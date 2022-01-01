Максим Артамонов
В Перми огни на новогодней ёлке на эспланаде зажгут 16 декабря
Вокруг неё до 27 декабря будет создан ледовый городок
В этом году огни на главной новогодней ёлке Перми зажгут 16 декабря. Об этом в сообщили в пресс-службе краевых властей на официальной странице в социальных сетях.
Сейчас она возводится на территории городской эспланады возле фонтана у здания Заксобрания. Её начали собирать ещё в начале ноября. Высота ели достигает 30 метров, она состоит из 12 сегментов-ярусов, покрытых хвоей и визуально похожа на натуральную.
Конструкция изготовлена по специальному дизайнерскому проекту.
Позже вокруг елки будет создан ледовый городок.Новогодний комплекс на эспланаде должен быть смонтирован до 27 декабря и проработать до 19 февраля следующего года.
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