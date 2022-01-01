Максим Артамонов В Перми огни на новогодней ёлке на эспланаде зажгут 16 декабря Вокруг неё до 27 декабря будет создан ледовый городок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году огни на главной новогодней ёлке Перми зажгут 16 декабря. Об этом в сообщили в пресс-службе краевых властей на официальной странице в социальных сетях.

Сейчас она возводится на территории городской эспланады возле фонтана у здания Заксобрания. Её начали собирать ещё в начале ноября. Высота ели достигает 30 метров, она состоит из 12 сегментов-ярусов, покрытых хвоей и визуально похожа на натуральную.

Конструкция изготовлена по специальному дизайнерскому проекту.

Позже вокруг елки будет создан ледовый городок.Новогодний комплекс на эспланаде должен быть смонтирован до 27 декабря и проработать до 19 февраля следующего года.

В этом году объекты будут посвящены пермским рекам и истории города. На 19 ледовых объектов понадобится 1237 кубометров льда, это обойдется в 29,75 млн руб.

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