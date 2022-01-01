Максим Артамонов К концу декабря в трёх городских парках появятся скульптуры «300 лет Перми» «ПермьПарк» объявил аукционы на общую сумму более 4,9 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «ПермьПарк» объявило на сайте госзакупок аукционы для выполнения работ по устройству ледовых объектов в новогодних городках в трёх районах города. В сумме начальная цена этих аукционов превышает 4,946 млн руб.

Городские власти ищут подрядчиков для выполнения работ по устройству ледовых объектов новогоднего городка в парке им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе, в парке «Счастье есть» в Кировском районе и в саду им. В.Л. Миндовского в Индустриальном районе Перми.

В них планируется установить большие скульптурные композиции «300 лет Перми».

В техзадании говорится, что подрядчик должен предоставить схему расположения ледовых объектов, их размеры, детали скульптурного исполнения и описание объектов. В самих городках установят лабиринты, а также другие ледовые конструкции. При установке ледовых городков должны быть использованы элементы фирменного стиля празднования 300-летия Перми. Подрядчики должны подготовить праздничные комплексы до 27 декабря.

Напомним, на фоне продолжающейся мобилизации в России за отмену праздничных новогодних мероприятий высказались 48% пермяков. За отмену новогодних массовых увеселений выступают 58% женщин и 41% мужчин.





Ранее глава Перми Алексей Дёмкин заявлял , что городские власти откажутся от традиционного новогоднего фейерверка, ежедневных выступлений артистов и корпоративов в администрации. При этом ледовый городок будет работать, но «в более спокойном режиме». Дёмкин сделал такое заявление вслед за краевыми властями, которые сообщали , что не станут отменять новогодние ёлки в Прикамье. Губернатор объяснил, что «мы ёлки делаем не для себя, а для детей».





Новогодний комплекс на эспланаде планируется смонтировать с 7 ноября до 27 декабря. Ледовый городок будет работать с 28 декабря по 19 февраля. А с 20 февраля по 6 марта его должны демонтировать. Стоимость контракта составляет 29,75 млн руб.

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