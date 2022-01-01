Максим Артамонов
К концу декабря в трёх городских парках появятся скульптуры «300 лет Перми»
«ПермьПарк» объявил аукционы на общую сумму более 4,9 млн руб.
МКУ «ПермьПарк» объявило на сайте госзакупок аукционы для выполнения работ по устройству ледовых объектов в новогодних городках в трёх районах города. В сумме начальная цена этих аукционов превышает 4,946 млн руб.
Городские власти ищут подрядчиков для выполнения работ по устройству ледовых объектов новогоднего городка в парке им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе, в парке «Счастье есть» в Кировском районе и в саду им. В.Л. Миндовского в Индустриальном районе Перми.
В них планируется установить большие скульптурные композиции «300 лет Перми».
В техзадании говорится, что подрядчик должен предоставить схему расположения ледовых объектов, их размеры, детали скульптурного исполнения и описание объектов. В самих городках установят лабиринты, а также другие ледовые конструкции. При установке ледовых городков должны быть использованы элементы фирменного стиля празднования 300-летия Перми. Подрядчики должны подготовить праздничные комплексы до 27 декабря.
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