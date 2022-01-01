Максим Артамонов В Пермском крае не будут из-за мобилизации отменять новогодние мероприятия Такое решение принял губернатор Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти не станут отменять новогодние празднества в Прикамье на фоне мобилизации. Об этом на заседании регионального правительства 11 октября заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.





По словам чиновника, некоторые российские регионы ранее приняли такое решение.





«Мы никаких ёлок отменять не будем, тем более в краевой столице. Мы ёлки делаем не для себя, а для детей, — объяснил Дмитрий Махонин. — Два предыдущих пандемийных года особого празднования не было. Жители нас критиковали, что мы не устанавливаем горки, а мы пытались сделать так, чтобы не было скопления людей, и в результате праздник получился усечённым. Ещё и в этом году ёлку не делать? Это недопустимо. Дети должны чувствовать детство».





На минувшей неделе администрация Санкт-Петербурга сообщила, что общегородские мероприятия, приуроченные к Новому году и Рождеству, в этом году проводиться не будут. Сэкономленные средства якобы будут направлены на снаряжение для попавших под частичную мобилизацию. Такое же решение тогда приняли власти Ленобласти. Отменить масштабное празднование Нового года предложили и депутаты гордумы Воронежа.





Позднее чиновники Минобороны выступили против отмены праздничных мероприятий в регионах. Тогда депутаты Заксобрания в Петербурге объявили , что на Дворцовой площади новогодний концерт состоится.

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