За отмену праздничных новогодних мероприятий высказались 48% пермяков Больше всего противников массовых увеселений среди женщин — 58% Поделиться Твитнуть

На фоне объявленной в России частичной мобилизации власти ряда регионов страны заявили об отмене праздничных новогодних мероприятий. Сервис SuperJob выяснил, поддерживают ли подобную инициативу жители Перми и откажутся ли компании краевого центра от новогодних корпоративов.

Около 40% работодателей пока планируют новогодние корпоративы, причём пятая часть ответивших утвердительно готовят вечеринку в ресторане.

В то же время, тренд на отказ от публичных мероприятий на этот Новый год поддержали 48% пермяков. За отмену новогодних массовых увеселений выступают 58% женщин и 41% мужчин.

Опрос проводился среди менеджеров по персоналу и экономически активных граждан Перми. Время проведения: 10-12 октября 2022 года.

Напомним, ранее краевые власти заявили, что не станут отменять новогодние ёлки в Прикамье.

«Мы ёлки делаем не для себя, а для детей, — объяснил губернатор Дмитрий Махонин. — Дети должны чувствовать детство».





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