Максим Артамонов В Перми власти откажутся от новогоднего фейерверка и чиновничьих корпоративов Такое решение принято на фоне мобилизации Поделиться Твитнуть

Городские власти решили отказаться от традиционного новогоднего фейерверка, ежедневных выступлений артистов и корпоративов в администрации. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава Перми Алексей Дёмкин.

Глава Перми отметил, что «сейчас не время для торжеств». Поэтому вместо корпоративов внутри администрации чиновники ограничатся простым поздравлением коллектива.





В то же время, чиновник считает, что «отказываться совсем от новогодних праздников и локаций было бы несправедливо, в первую очередь, по отношению к детям».





«Они [дети] и так в прошлом году были лишены горок из-за бюрократической процедуры лицензирования и массовых праздничных мероприятий в силу действовавших в то время коронавирусных ограничений. В этом году будет построен центральный ледовый городок с горками на эспланаде и ледовые городки в районах», — написал Дёмкин.





В ледовом городке будут работать аниматоры для детей, а программа новогодней ночи на эспланаде будет скорректирована «на более спокойную».





Напомним, ранее краевые власти заявили , что не станут отменять новогодние ёлки в Прикамье. Губернатор объяснил, что «мы ёлки делаем не для себя, а для детей».





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