Резиденция Деда Мороза откроется на набережной Перми 24 декабря Поделиться Твитнуть

НТВ

На набережной Перми 24 декабря откроется резиденция Деда Мороза. Об этом сообщили в мэрии города.

Она разместится в лекционном зале. На протяжении новогодних каникул побывать в гостях у Деда Мороза смогут все желающие. Интерактивная площадка для детей проработает до 8 января.

Ранее сообщалось, что ледовый городок на эспланаде откроют для посетителей 28 декабря. Огни на главной ёлке зажгутся 16 декабря.

В этом году из-за политической обстановки решено отказаться от массовых гуляний и фейерверка в новогоднюю ночь.

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