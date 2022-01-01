Ледовый городок на эспланаде откроют для посетителей 28 декабря Огни на главной ёлке зажгутся 16 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин объявил о старте праздничных мероприятий, посвящённых встрече юбилейного для города Нового года.

Как сообщил градоначальник в своём тг-канале, первое событие запланировано на 2 декабря — в этот день в Пермь прибудет поезд Деда Мороза.

Огни на главной новогодней ели на эспланаде планируется зажечь 16 декабря.

Также мэр рассказал, как будут устроены пространства в кварталах эспланады.

Тот, что возле Заксобрания, предполагается сделать интерактивным. Здесь 28 декабря откроется ледовый городок.

Обновлённый 66-й квартал станет променадным. «Здесь можно будет прогуляться мимо ледовых скульптур участников Кубка снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж», — отметил Дёмкин.

Участок у «Театра-Театра» станет спортивным. Здесь зальют ледовый каток. Рядом с ним с 29 декабря до 8 января будут работать новогодние ярмарки с продуктами от местных производителей.

«Напомню, что фейерверк и ежедневные выступления артистов в каникулы мы отменяем. Надеюсь, Новый год вы встретите душевно, с самыми близкими людьми», — написал градоначальник.





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