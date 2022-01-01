Максим Артамонов корреспондент Первым культурным мероприятием в рамках 300-летия города станет «Зимний вернисаж» Он будет проходить на городской эспланаде Поделиться Твитнуть

фото: МБУК «Пермская дирекция»

В январе 2023 года в Перми состоится VIII Открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в номинации «Ледовая скульптура». Конкурс пройдет в формате Турнира чемпионов и соберет звёздных ледовых скульпторов из числа лауреатов и призеров Кубка «Зимний вернисаж» прошлых лет, чтобы выбрать лучших из лучших.



В середине января для выставочная площадка «Зимнего вернисажа» будет открыта для зрителя на городской эспланаде. Конкурсные работы будут представлены бывшими Лауреатами Кубка. Как сообщают организаторы, даты, участники и тема Кубка этого года будут объявлены позже.



Конкурс проводит МБУК «Пермская дирекция» при поддержке департамента культуры и молодёжной мэрии Перми. Авторы проекта и учредители — Некоммерческий фонд скульпторов России «Единение».

Проект реализуется для популяризации искусства ледовой скульптуры, стимулирования и поддержки мастеров, работающих в данной области пластического искусства, а также выявления творческих достижений и привлечения внимания широкой общественности к отечественному ледовому ваянию.



Один из самых престижных в мире конкурсов снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж» проходит в Перми с 2007 года. С 2011 года проект реализуется один раз в два года в одной или двух конкурсных номинациях. Он становится точкой притяжения лучших мастеров ледовой и снежной скульптуры – лауреатов и призеров фестивалей и конкурсов в этом виде искусства.



Конкурс призван не только поддерживать и приумножать традиции русской школы резьбы по снегу и льду, являющейся одной из сильнейших в мире, но, и представлять новейшие достижения в сфере снежного, и ледового ваяния. Конкурсные работы Кубка всегда отличаются высочайшим художественным и исполнительским уровнем.



За всю историю проведения Кубка его участниками стали 250 «зимних» скульпторов из 22 стран мира и 29 городов России. Для создания работ было использовано 2500 тонн снега и 1700 тонн льда. Более 1 млн зрителей смогли увидеть 115 уникальных произведений искусства ледовой и снежной скульптуры, а Пермь, как главная площадка проведения конкурса, стала известна за пределами России.



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