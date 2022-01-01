Елена Синица Краевой минстрой будет обжаловать в Верховном суде решение по дому на ул.Горького,86 Ведомство направит жалобу в установленный срок Поделиться Твитнуть

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Министерство строительства Прикамья обратится в Верховный суд для обжалования решения Арбитражного суда Уральского округа по делу о строительстве дома на ул.Горького,86. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе минстроя.

«Жалоба в Верховный суд РФ будет подана после получения мотивированного определения кассационного суда общей юрисдикции и его оценки, в срок с учетом времени, необходимого для составления жалобы», — сказали в ведомстве.





Напомним, 5 декабря в Арбитражном суде Уральского округа рассмотрена кассационная жалоба минстроя Прикамья на решение Арбитражного суда Пермского края и постановление 17-го апелляционного суда которые признали возведение высотного жилого дома по адресу: Пермь, ул. Горького, 86 законным. Суд постановил оставить без изменения принятые решения.





Данное постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда РФ в течение двух месяцев.





Напомним, застройщик возводит жилой дом по ул. Горького, 86 большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своё время резко комментировал строительство дома. «Опухли от наглости», — заявил он и поручил навести порядок.





Однако прокуратура не нашла оснований для отзыва разрешения. Тогда региональный минстрой обратился в суды и пока во всех инстанциях получает отказы в признании представления прокуратуры незаконным.





В октябре появилась информация, что девелопер дома по ул. Горького, 86 снизит этажность новостройки с 18 до 14 этажей.

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