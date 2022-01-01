Жалобу краевого минстроя на скандальную стройку по ул. Горького в Перми оставили без удовлетворения
Решение может быть обжаловано в Верховном суде
В понедельник, 5 декабря, в Арбитражном суде Уральского округа рассмотрена кассационная жалоба минстроя Прикамья на решение Арбитражного суда Пермского края от 25 мая 2022 года и постановление 17-го апелляционного суда от 22 августа 2022 года, которые признали возведение высотного жилого дома по адресу: Пермь, ул. Горького, 86 законным. Суд постановил оставить без изменения принятые решения.
Данное постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда РФ в течение двух месяцев.
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