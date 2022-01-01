Жалобу краевого минстроя на скандальную стройку по ул. Горького в Перми оставили без удовлетворения Решение может быть обжаловано в Верховном суде Поделиться Твитнуть

Ул. Горького, 86

Константин Долгановский

В понедельник, 5 декабря, в Арбитражном суде Уральского округа рассмотрена кассационная жалоба минстроя Прикамья на решение Арбитражного суда Пермского края от 25 мая 2022 года и постановление 17-го апелляционного суда от 22 августа 2022 года, которые признали возведение высотного жилого дома по адресу: Пермь, ул. Горького, 86 законным. Суд постановил оставить без изменения принятые решения.

Данное постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда РФ в течение двух месяцев.

Напомним, застройщик возводит жилой дом по ул. Горького, 86 большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своё время резко комментировал строительство дома. «Опухли от наглости», — заявил он и поручил навести порядок.

Однако прокуратура не нашла оснований для отзыва разрешения. Тогда региональный минстрой обратился в суды и пока во всех инстанциях получает отказы в признании представления прокуратуры незаконным.

В октябре появилась информация, что девелопер дома по ул. Горького, 86 снизит этажность новостройки с 18 до 14 этажей.





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