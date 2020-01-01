В центре Перми застройщик многоэтажки захватил часть тротуара и парковку
В администрации факт нарушения земельного законодательства признали
Застройщик дома на ул. Горького, 86 захватил парковочные места и часть тротуара. Фотографию строительной площадки, подтверждающую захват, публикует telegram-канал «неПолитик».
Согласно паспорту стройки в скором времени здесь должен появиться новый жилой дом переменной этажности (11 и 18 этажей).
В администрации Перми факт нарушения земельного законодательства признали, об этом сообщает 59.ru.
«Сотрудники организации самовольно заняли дополнительный земельный участок, установив временное ограждение», — пояснили в мэрии.
Чиновники направили застройщику предостережение. Проверку в отношении компании проведут Росреестр и ГИБДД.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.