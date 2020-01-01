В центре Перми застройщик многоэтажки захватил часть тротуара и парковку В администрации факт нарушения земельного законодательства признали Поделиться Поделиться Твитнуть

Горького, 86 / фото: telegram-канал «неПолитик»

Застройщик дома на ул. Горького, 86 захватил парковочные места и часть тротуара. Фотографию строительной площадки, подтверждающую захват, публикует telegram-канал «неПолитик».

Согласно паспорту стройки в скором времени здесь должен появиться новый жилой дом переменной этажности (11 и 18 этажей).

В администрации Перми факт нарушения земельного законодательства признали, об этом сообщает 59.ru.

«Сотрудники организации самовольно заняли дополнительный земельный участок, установив временное ограждение», — пояснили в мэрии.

Чиновники направили застройщику предостережение. Проверку в отношении компании проведут Росреестр и ГИБДД.

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