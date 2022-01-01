Елена Синица Минстрой не смог добиться признания незаконной скандальной стройки на ул. Горького в Перми Арбитражный суд Пермского края 18 мая вынес решение Поделиться Твитнуть

Ул. Горького, 86

Константин Долгановский

Краевой минстрой не смог оспорить представление прокуратуры о законности строительства дома на ул.Горького,86 в Перми. Министерство настаивает на отзыве разрешения на строительство этой многоэтажки.

Сегодня Арбитражный суд Пермского края принял решение отказать минстрою в признании представления прокуратуры незаконным. Данные опубликованы в картотеке суда.





Ранее сообщалось, что застройщик возводит жилой дом на ул. Горького, 86 большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка «захватила» тротуар и парковочные места. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин резко прокомментировал строительство дома и поручил навести порядок.





Однако прокуратура не нашла оснований для отзыва разрешения. Тогда региональный минстрой обратился в суд.

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