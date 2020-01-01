Елена Синица Минстрой Прикамья будет судиться с прокуратурой из-за строительства дома на ул.Горького,86 Заседание состоится 2 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Горького, 86

Константин Долгановский

Минстрой Пермского края требует признать в суде незаконным представление прокуратуры Пермского края об устранении нарушений градостроительного законодательства. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В министерстве изданию пояснили, что ведомство оспаривает представление прокурора минстрою, связанное с отзывом лицензии на возведение дома по ул. Максима Горького, 86.





Летом ведомство предписало горадминистрации отозвать разрешение на строительство дома по этому адресу. Однако прокуратура не нашла оснований для отзыва и собиралась внести соответствующее представление минстрою.





«По мнению министерства строительства Пермского края, предписание министерства от 10 августа 2021 года является обоснованным и законным», — сказали в ведомстве.





Заседание по этому делу назначено на 2 февраля.





Напомним, ранее сообщалось, что застройщик возводит жилой дом на ул. Горького, 86 большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка «захватила» тротуар и парковочные места. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин резко прокомментировал строительство дома и поручил мэру навести «кадровый порядок».





В ноябре этого года у строящегося дома на девушку и молодого человека упали ворота. Пострадавшие были госпитализированы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.