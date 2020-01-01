Олеся Максименко У раскритикованной губернатором стройки в центре Перми произошло ЧП На двоих прохожих упали ворота Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Горького, 86

Константин Долгановский

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, вечером 30 ноября у строящегося дома на ул. Горького, 86 на девушку и молодого человека упали ворота. Пострадавшие были госпитализированы.

Данный факт порталу 59.ru подтвердила генеральный директор компании-застройщика ООО «СЗ «М. Горького, 86» Елена Никишина. Она сообщила, что из-за сильного порыва ветра при заезде техники на стройплощадку распахнулась одна из створок ворот, в результате чего пострадали двое прохожих. На стройплощадке проводится внутреннее расследование. Также происшествие зафиксировали правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что застройщик возводит жилой дом на ул. Горького, 86 большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка «захватила» тротуар и парковочные места. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин резко прокомментировал строительство дома и поручил мэру навести «кадровый порядок».

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