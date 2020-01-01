Анна Брюханова «Опухли от наглости»: губернатор прокомментировал стройку на ул. Горького, 86 Дмитрий Махонин поручил мэру навести «кадровый порядок» Поделиться Поделиться Твитнуть

Горького, 86 / фото: telegram-канал «неПолитик»

В ходе прямого эфира в социальной сети Вконтакте 16 августа глава Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию со строительством дома по адресу ул. Горького, 86 в Перми.

Застройщик возводит жилой дом большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места.

По словам губернатора, в ходе кадровых перестановок в администрации Перми застройщик получил разрешение на увеличение этажности объекта. Вместе с тем, региональное министерство выдало предписание, запрещающее строительство.

«Люди, которые пережили на таких должностях миллион губернаторов и мэров, просто опухли от наглости. Совместно с правоохранительными органами мы будем разбираться в ситуации. Я считаю, что тут не могло обойтись без коррупции», — заключил Дмитрий Махонин и поручил мэру Перми Алексею Дёмкину навести «кадровый порядок».

Городская администрация подтвердила факт нарушения земельного законодательства. В отношении застройщика проведут проверку специалисты Росреестра и ГИБДД Пермского края.

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