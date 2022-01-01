Елена Синица Застройщик дома по ул. Горького, 86 снизит этажность По этому вопросу прошли публичные слушания Поделиться Твитнуть

Ул. Горького, 86

Константин Долгановский

Девелопер дома по ул. Горького, 86 снизит этажность новостройки с 18 до 14 этажей. Соответствующее заявление об изменении подзоны девелопер направил в комиссию по землепользованию и застройке. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, 26 октября прошли публичные слушания по этому вопросу. Жители соседнего дома поддержали снижение высотности новостройки. При этом жильцы соседнего дома обращали внимание, что дом уже строится на более высоких этажах.





«Это выглядит немного абсурдно. Отливается бетон, строится перекрытие, потом оно что, будет демонтироваться? Думаю, это очень дорого и неразумно», — сказал один из жителей.





В то же время, гендиректор СЗ «М. Горького 86» Елена Никишина рассказала изданию, что дом строится в соответствии с проектной документацией.





Напомним, застройщик возводит жилой дом по ул. Горького, 86 большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин резко прокомментировал строительство дома. «Опухли от наглости», — заявил он и поручил навести порядок.





Однако прокуратура не нашла оснований для отзыва разрешения. Тогда региональный минстрой обратился в суды и пока во всех инстанциях получает отказы в признании представления прокуратуры незаконным.

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