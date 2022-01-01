Елена Синица «Т Плюс» обещает помочь пострадавшим на пожаре пермской ТЭЦ Также в компании добавили, что проблем с теплом в городе нет Поделиться Твитнуть

Фото: «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте»

В компании ПАО «Т Плюс» заявили, что помогут пострадавшим на пожаре пермской ТЭЦ и их семьям. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

«Т Плюс» как социально ответственная компания окажет всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям», — сказали в ведомстве.





В ведомстве также рассказали, что сейчас для подачи тепла используются резервные мощности существующей системы теплоснабжения. Проблем с теплом в городе нет, утверждают в компании.





В компании создана специальная комиссия, которая уже приступила к расследованию ситуации на ТЭЦ-9. По результатам ее работы будет установлена причина случившегося, сказали в организации.





Напомним, пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 начался около 13.00. Приблизительная площадь пожара составила 100 кв. м. В ходе пожара пострадали трое человек, один из которых скончался.





ТЭЦ-9 обеспечивает теплом жилой сектор нескольких районов города, теперь проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на ТЭЦ-6. К месту происшествия выехал зампредседателя правительства Пермского края Андрей Кокорев.





Также работу по факту ЧП начали следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара они приступят к осмотру места происшествия.





Сейчас по факту смерти и получения травм работниками во время пожара возбуждено уголовное дело. Также следствие назвало предварительную причину возникновения пожара.

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