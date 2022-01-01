Елена Синица Стало известно о состоянии находящихся в ожоговом центре двух пострадавших на ТЭЦ-9 Всего число получивших травмы увеличилось до шести Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Состояние двух пострадавших, получивших ожоги во время пожара на ТЭЦ-9 и отправленных в ожоговый центр, оценивается как удовлетворительное. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве.

Всего на пожаре серьезные травмы получили три человека, один из них скончался





В ведомстве также сообщили, что на месте пожара к бригаде СМП с легкими травмами обращались еще трое сотрудников, но их госпитализация не потребовалась.





Напомним, что пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 начался около 13.00. Приблизительная площадь пожара составила 100 кв. м. По предварительным данным, пожар на ТЭЦ-9 произошёл из-за ремонтных работ на кровле цеха.





ТЭЦ-9 обеспечивает теплом жилой сектор нескольких районов города, теперь проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на ТЭЦ-6. К месту происшествия выехал зампредседателя правительства Пермского края Андрей Кокорев.





Также работу по факту ЧП начали следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара они приступят к осмотру места происшествия.





В «Т Плюс» сообщили, что теплоснабжение будет подаваться в штатном режиме.

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