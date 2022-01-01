Елена Синица В Перми возбуждено уголовное дело из-за пожара на ТЭЦ-9 Следком также назвал предварительную причину пожара Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти и получения травм работниками во время пожара на ТЭЦ-9. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, пожар произошел в результате возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления, говорят в ведомстве.





В дальнейшем будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии. Расследование уголовного дела продолжается.





Напомним, что пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 начался около 13.00. Приблизительная площадь пожара составила 100 кв. м. В ходе пожара пострадали трое человек, один из которых скончался.





ТЭЦ-9 обеспечивает теплом жилой сектор нескольких районов города, теперь проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на ТЭЦ-6. К месту происшествия выехал зампредседателя правительства Пермского края Андрей Кокорев.





Также работу по факту ЧП начали следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара они приступят к осмотру места происшествия.





В «Т Плюс» сообщили, что теплоснабжение будет подаваться в штатном режиме.

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