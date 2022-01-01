Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В суде дизайнера Анны Окатовой и Пермской художественной галереи экспертиза подтвердила правоту ответчика Истец просит о привлечении к делу третьего лица Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края 3 ноября состоялось очередное заседание по иску дизайнера из Екатеринбурга Анны Окатовой к Пермской художественной галерее. По его результатам суд вынес определение о возобновлении производства, об отложении судебного разбирательства, о привлечении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Напомним: в ноябре 2021 года ИП Окатова выиграла на открытом аукционе заказ на создание дизайна экспозиции в новом здании Пермской художественной галереи, которое строится на территории «Завода Шпагина». 20 декабря 2021 года проект был представлен заказчику, однако галерею исполнение заказа не устроило: приёмочная комиссия выявила в дизайн-проекте несоответствие техническому заданию, и проект был отправлен исполнителю на доработку. 17 января был получен доработанный вариант, однако заказчик счёл, что недостатки не были исправлены.

После этого галерея уведомила УФАС по Пермскому краю, что расторгает договор в одностороннем порядке, и подала заявление о внесении ИП Окатовой в список недобросовестных подрядчиков. Антимонопольное ведомство отказ от выполнения контракта приняло к сведению, но в списки вносить дизайнера не стало.

21 марта 2022 года Анна Окатова подала исковое заявление с требованием осуществить выплаты по договору.

Как пояснил юрист Владимир Куранов, представляющий в суде интересы Пермской галереи, 3 ноября истец выступила с требованием о привлечении в качестве третьего лица ООО «Прогресс», которое разработало дизайн экспозиции галереи в новом (строящемся) здании. Суд пошёл ей навстречу. Это, по словам Владимира Куранова, означает, что суд фактически должен начаться сначала — с уведомлением нового участника.

Между тем, как значится всё в том же определении, 10 октября в суд поступило экспертное заключение от ООО «Уральская палата судебной экспертизы» (Екатеринбург), и это заключение было приобщено к материалам дела. По словам Владимира Куранова, эксперты подтвердили, что в своей работе дизайнер из Екатеринбурга не выполнила требования технического задания заказчика.

Следующее заседание (уже с участием представителей ООО «Прогресс») назначено на 23 ноября. Предприниматель требует от музея оплатить работы по созданию дизайн-проекта новой экспозиции в сумме 2 970 583 руб., а также неустойку 31 092 руб. и издержки 38 008 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.