На разработку дизайн-проекта экспозиции новой художественной галереи в Перми могут потратить 5,8 млн руб. Аукцион по определению подрядчика состоится 15 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание галереи в пространстве «Завода Шпагина»

На портале госзакупок объявлен аукцион на разработку дизайн-проекта постоянной экспозиции и общественных пространств ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» по адресу: Пермь, ул. Советская, 1 (завод им. А.А. Шпагина). Разрабатываемая площадь — 16,5 тыс. кв. м. Заявки принимаются до 11 ноября, сам аукцион состоится 15 ноября.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 20 декабря 2021 года. Начальная цена — 5,8 млн руб.

Дизайн-проект предусматривает оформление всех залов постоянной экспозиции, залов временных выставок, общественных зон (фойе 1,2,3,4 этажей, вестибюлей, лестниц и переходов для посетителей, рекреаций, санитарных зон для посетителей), общественных пространств (зон мероприятий, кафе, читального зала библиотеки и архива, образовательного центра), а также доступной среды.

В дизайн-проекте должны быть предусмотрены индивидуальные художественные решения для автономных экспозиционно-хранительских зон внутри залов постоянной экспозиции (кабинеты графики, кабинет нумизматики, бронекладовая, кабинет редкостей, галерея фарфора, кабинет стекла и т.д.), вместе с тем обеспечено стилистическое единство всех элементов интерьера каждого раздела экспозиции (витринное оборудование, мебель, осветительные приборы).

Также дизайн залов должен предусматривать возможность частичной замены экспонатов 1-2 раза в год.

Обязательным условием является возможность показа в постоянной экспозиции подлинных предметов из всех коллекций. Отдельные акценты в художественном решении должны быть сделаны на пермскую деревянную скульптуру (займёт часть третьего этажа — двухуровневый зал), строгановские коллекции.

Ранее стало известно, что Прикамье получит из федерального бюджета 1,75 млрд руб. на строительство нового здания краевой художественной галереи. Контракт на ведение строительно-монтажных работ в марте 2021 года заключён с подрядчиком — ООО «ЛимакМаращСтрой». Цена контракта составила 4,2 млрд руб. Срок окончания работ — 2023 год.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.