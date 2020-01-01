Правительство РФ выделит 1,75 млрд руб. на строительство нового здания художественной галереи в Перми Новую площадку планируют открыть в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

К 300-летию Перми Прикамье получит 1,75 млрд руб. на строительство современного здания для краевой художественной галереи. Об этом сообщили в федеральном правительстве.

Галерея появится в историческом центре города, рядом с речным вокзалом. Общая площадь помещений составит более 20 тыс. кв. м. В них разместятся выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив и реставрационные мастерские. Новую площадку планируют открыть в 2023 году, говорится в сообщении кабмина.

В четверг, 28 октября, в Госдуме в первом чтении был принят бюджет РФ на 2022 — 2024 годы.

Напомним, контракт на разработку рабочей документации и ведение строительно-монтажных работ на объекте «Пермская государственная художественная галерея» был заключён в марте 2021 года. Подрядчик — ООО «ЛимакМаращСтрой». Цена контракта составила 4,2 млрд руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.