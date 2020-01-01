Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея не принимает дизайн-проект новой экспозиции Заказчик намерен отказаться от услуг предпринимателя из Екатеринбурга Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание галереи в пространстве «Завода Шпагина»

По информации «Нового компаньона», Пермская государственная художественная галерея не приняла дизайн-проект экспозиции, который разработала дизайнер из Екатеринбурга Анна Окатова.

ИП Окатова выиграла на открытом аукционе заказ на создание дизайна экспозиции в новом здании галереи, которое строится на территории «Завода Шпагина». 20 декабря проект был предоставлен заказчику.

По словам директора Пермской галереи Юлии Тавризян, исполнитель не выполнил заказ на создание экспозиционного дизайна:

— Нам предоставили варианты украшения стен, и ни слова о размещении экспонатов. К тому же проект не соответствует параметрам помещения после изменений, которые внёс в строительную документацию генподрядчик — компания «ЛимакМаращСтрой», хотя строители высылали дизайнеру все документы.

Кроме того, приёмочная комиссия не одобрила стилистику присланной работы.

Как пояснил юрист Владимир Куранов, приёмочная комиссия выявила в дизайн-проекте несоответствие техническому заданию и проект был отправлен исполнителю на доработку. 17 января был получен доработанный вариант, однако недостатки не были исправлены. По словам юриста, предстоит ещё одна экспертиза, однако Юлия Тавризян уже готовится к тому, что придётся подавать в УФАС просьбу об одностороннем отказе.

«Надеюсь, нас поддержат в этом решении», — говорит директор галереи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.