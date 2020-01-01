Елена Синица Определён разработчик дизайн-проекта экспозиции новой художественной галереи в Перми Работы выполнят за 2,9 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание галереи в пространстве «Завода Шпагина»

Подведены итоги аукциона на разработку дизайн-проекта постоянной экспозиции и общественных пространств ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» (ул. Советская, 1, «Завод Шпагина»). Контракт подпишут с индивидуальным предпринимателем А. Д. Окатовой. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним , дизайн-проект предусматривает оформление всех залов постоянной экспозиции, залов временных выставок, общественных зон (фойе первого, второго, третьего, четвёртого этажей, вестибюлей, лестниц и переходов для посетителей, рекреаций, санитарных зон для посетителей), общественных пространств (зон мероприятий, кафе, читального зала библиотеки и архива, образовательного центра), а также доступной среды.





В дизайн-проекте должны быть предусмотрены индивидуальные художественные решения для автономных экспозиционно-хранительских зон внутри залов постоянной экспозиции (кабинеты графики, кабинет нумизматики, бронекладовая, кабинет редкостей, галерея фарфора, кабинет стекла и т. д.), вместе с тем обеспечено стилистическое единство всех элементов интерьера каждого раздела экспозиции (витринное оборудование, мебель, осветительные приборы).





Также дизайн залов должен предусматривать возможность частичной замены экспонатов один-два раза в год.





Работы будут выполнены за 2,9 млн руб. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 5,8 млн руб.





Сроки выполнения работ — с момента заключения контракта по 20 декабря 2021 года.

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