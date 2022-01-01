Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Музей — это не только про выставки» Команда разработчиков во главе с архитектором Игорем Чиркиным представила эскизы экспозиции в новом здании Пермской художественной галереи Поделиться Твитнуть

Руководитель проекта по созданию дизайна экспозиции в новом здании Пермской художественной галереи на «Заводе Шпагина» Игорь Чиркин говорит, что команда, состоящая из проектировщиков ООО «Прогресс» и Project Eleven, старалась наполнить экспозицию смысловыми слоями, сделать её единым сюжетом, в котором сливаются идея места — бывшего завода им. Шпагина — и история галереи, которая тесно связана с Пыскорским монастырём и его преемником — Спасо-Преображенским собором в Перми.

Исходя из этих смыслов, были выбраны материалы для отделки — кирпич и дерево. Кирпич как признак заводской архитектуры рубежа XIX—ХХ веков и дерево как черта затерянного в лесах Прикамья и как тёплая, дружественная человеку фактура.

Через всю экспозицию проходят образы церкви и алтаря, отсылающие к ставшему привычным для пермяков образу «музея-собора», — этот сюжет начинается в «предисловии» к экспозиции, где рассказывается об истории галереи, и завершается залом деревянной скульптуры.

Первый этаж

На первом этаже нового здания расположится общественное пространство, которое Игорь Чиркин характеризует как «городскую площадь». По его словам, «погода в Перми бывает… разная, так что нужно место, где можно пообщаться не под открытым небом». По поводу функционала фойе руководитель группы дизайнеров говорит: «Музей — это не только про выставки, но и про нахождение в этом пространстве».

Именно поэтому материал для пола в фойе — кирпич, он напоминает о мощёной заводской площади. Первое, что встретит посетителя у входа, — длинная открытая стойка, вдоль которой сосредоточатся все сервисы для гостей: гардероб, билетная касса, информация, место сбора экскурсий и кофе-пойнт, где можно будет взять кофе и какие-то небольшие сладости вроде печенья. Музейный магазин расположится отдельно, чуть дальше в фойе, а напротив стойки — деревянный амфитеатр, где можно будет устраивать какие-то события или просто сидеть, отдыхать, общаться, пить кофе.

Амфитеатр планируется как мобильный и трансформируемый, его можно будет модифицировать, достраивать или, наоборот, разбирать, чтобы перенести в другое место: точно такие же амфитеатры запланированы в большом концертном зале и у входа в детский музейный центр, так что в зависимости от формата проводимых мероприятий модули можно собрать в одном месте или рассредоточить.

Дальше в фойе расположится зона, которую разработчики условно называют «коворкингом»: это несколько рабочих столов, где будут установлены компьютеры с выходом на музейный сервер. По словам директора Пермской галереи Юлии Тавризян, здесь можно будет виртуально познакомиться с экспонатами и материалами исследований по ним, а также почитать оцифрованные книги из музейной библиотеки, в том числе из фонда редкой книги, и документы из архива.

Сама библиотека расположится рядом. Читальный зал задуман дизайнерами как гостиная с диванами и креслами, где можно будет уютно расположиться с книгой.

Идя дальше вдоль фойе, посетитель минует по левую руку небольшой внутренний садик, за которым спрячется вход в детский музейный центр, а по правую руку будут находиться два зала — большой и малый. Первый предназначается для концертов и конференций (в нём будет трансформируемый интерьер и планируется установить рояль), а второй — для камерных событий: встреч, мастер-классов и т. п.

Последнее помещение на первом этаже — зал временных экспозиций, который, как и другие большие экспозиционные залы, будет разделён на три части благодаря рядам колонн, добавленным в проект по настоянию строительной компании «ЛимакМаращСтрой». Дизайнеры предлагают его трансформировать при помощи лёгких перегородок и мобильного света. По словам Игоря Чиркина, это будет наиболее «гибкое» помещение в музее.

Напротив главного стеклянного фасада вдоль всего фойе в проекте обозначены ниши со столиками, где можно будет сидеть, любуясь на Каму. Такие же ниши будут на втором и третьем этажах, где вдоль стеклянного фасада протянутся длинные внутренние балконы. Через все три этажа пройдёт лестница, «упакованная» в деревянный «чехол». Сквозь стеклянный фасад она будет видна снаружи со стороны Камы — этот конструктивный элемент запланирован в архитектурном проекте, созданном Сергеем Чобаном и бюро SPEECH. Во время презентации Игорь Чиркин неоднократно говорил, что именно основной проект задаёт параметры для внутренних пространств музея, а дизайнеры добавляют им эстетику и смысл.

Второй этаж

Постоянная экспозиция галереи будет начинаться с «предисловия» — рассказа о самом музее, его истории. Здесь будет подробно рассказано о Пыскорском монастыре и алтаре Спасо-Преображенского собора, который, хотя и числится музейным экспонатом, останется на своём нынешнем месте в здании собора. С этого повествования начнётся «алтарная тема», которая пунктиром пройдёт через всю основную экспозицию.

Первый зал на втором этаже разработчики называют «базилика», он состоит из залов двух типов — одно большое пространство, анфиладное, и по сторонам небольшие зальчики-карманы. Такую структуру задали пресловутые 200 колонн, и она будет повторяться во всех больших разделах экспозиции. В «базилике» будет собран строгановский комплекс — иконы и древнерусское искусство. В финале строгановского раздела, следуя логике и сюжету построения всей экспозиции музея, расположится алтарный чин из Благовещенского собора Сольвычегодска.

Далее посетитель сможет зайти в несколько небольших «кабинетов» — бронекладовую, кабинет редкостей, кабинет графики.

Бронекладовая, где будут выставлены изделия из драгоценных металлов, — ближайший кабинет к строгановским залам, потому что многие изделия из золота и серебра относятся к строгановской коллекции. Это помещение дизайнеры предлагают оформить максимально классически: здесь будут тёмные стены, деревянный пол, а витрины пирамидальной формы предлагается выполнить из стекла и жёлтого металла — меди или латуни.

В кабинете редкостей будут выставлены на обозрение легендарные экспонаты из разделов «Египет», «Античность», «Восток» — все знают, что они есть в коллекции галереи, но мало кто их видел. Большинство экспонатов здесь небольшого размера, поэтому команда дизайнеров предлагает их расположить на подиумах, а на стенах разместить подробный рассказ о них. «Во всех остальных залах сама экспозиция про себя рассказывает, потому что там есть протяжённая, обстоятельная история, — говорит Игорь Чиркин, — а здесь мы находимся в маленьком пространстве, и надо, чтобы легенда его пронизывала».

Рядом планируется помещение для галереи стекла и фарфора — её дизайн пока даже не намечен.

Следующее большое экспозиционное пространство — раздел западноевропейского искусства, а рядом с ним — кабинет западноевропейской графики. Поскольку графические работы нельзя долго держать на свету, основной массив работ будет собран в выдвижных ящичках: посетители смогут самостоятельно выдвигать ящички многоэтажных «комодов» и рассматривать работы. На стенах расположатся сменяемые тематические экспозиции.

Вслед за западноевропейским будет находиться зал классического русского искусства, проход через который завершится для посетителя встречей с легендарным иконостасом Николая Рериха из усыпальницы Каменских, которым продолжится церковно-алтарный сюжет.

Однако это не точка в истории второго этажа: будет ещё большой зал искусства рубежа XIX—ХХ веков и русского авангарда. Это помещение разработчики предлагают оформить лаконично и супрематически: основа дизайна — геометрический контрастный чёрно-белый рисунок. В роли «алтаря», венчающего экспозицию русского авангарда, — условный макет павильона «Рабочий и колхозница», созданного советскими художниками для парижской Всемирной выставки 1937 года: в Пермской галерее хранятся эскизы Александра Дейнеки для росписей этого павильона, судьба которых сложилась весьма драматично. Эти работы никогда не были в экспозиции все вместе.

Игорь Чиркин:

— Мы воссоздаём часть павильона. Понятно, что мы не можем его воссоздать буквально — в тех масштабах, в том виде, как он был задуман. Все говорят: «Получилось, как в советском метро». Мы будем стремиться к тому, чтобы ощущение монументальности, свойственной тому времени, в интерьере экспозиции тоже существовало.

«Конструктивные элементы», как Игорь Чиркин деликатно называет несущие колонны, возводимые подрядчиками, на этом этаже решены по-разному: в классических залах они будут забраны в дерево, а в зале авангарда — похожи на рельсы, это напомнит и о советской индустриализации, и о заводской эстетике, и о железной дороге, с которой «генетически» связан «Завод Шпагина».

Третий этаж

Самая обширная экспозиция третьего этажа — позднее советское и современное искусство.

Игорь Чиркин:

— Здесь нам хотелось показать воздух, мы думали об отсылке к модернистским образам. Для этого периода характерно, чтобы выставочное пространство было разреженным, воздушным. Залы здесь большие, позволяют создать несколько взаимопроникающих пространств. Мы старались не спорить с работами, а помогать их понять.

На третьем этаже, как и на втором, между двумя большими экспозициями расположится несколько небольших кабинетов.

Идея кабинета нумизматики очень проста: по периметру столы-витрины, в которых хранятся экспонаты, на стенах — несколько рядов круглых ниш, для каждой монеты или медали своя — это сменная экспозиция. Здесь тоже есть несколько рядов ящичков, которые можно выдвигать.

Далее расположится раздел декоративно-прикладного искусства, и отдельно — камнерезный кабинет; затем — искусство народов Прикамья.

Завершает экспозицию самое главное, то, к чему посетитель двигался, то и дело находя в экспозиции алтари, — зал деревянной скульптуры. Дизайнеры называют его «часовней», поскольку он будет очень необычной формы — полукруглый, с вертикальными окнами-фонарями в крыше, чтобы столбы света пронизывали помещение.

Игорь Чиркин:

— В центре зала мы собираем самые главные вещи, а по периметру планируем показывать научные наработки, исследования, материалы путешествий, рассказ про сёла и храмы, откуда прибыли скульптуры, про места бытования скульптуры. Эта экспозиция будет постоянно пополняться по мере продолжения исследовательской работы — там будет и мультимедиа, и какая-то часть маленьких скульптур.

Дополнительные помещения

Как уже неоднократно говорилось в прессе, архитектурный проект компании SPEECH предлагает аккумулировать в новое здание галереи два исторических здания бывшего завода им. Шпагина.

В одном из них — бывших железнодорожных мастерских — расположится детский музейный центр. Это здание снесено и будет воссоздано в первоначальном виде. Игорь Чиркин с товарищами предложили разделить детский центр на три зоны: пространство для детских выставок, мастерские и игровую зону, которую дизайнеры представляют себе как искусственные «пермские холмы», где дети будут играть, бегать, ползать. «Это активное пространство, где можно делать что угодно: прыгать, кричать, — говорит архитектор, — поскольку оно отделено от выставки и мастерской».

В другом ныне существующем здании, которое полностью сохранилось и практически не будет перестраиваться, планируется разместить музейный ресторан. «Там сохранились красивые детали интерьера — своды Монье, старые колонны, кирпичные стены, которые очень хорошо выглядят. Это всё мы постараемся сохранить, насколько это будет возможно. Внутрь этого сохранившегося интерьера мы вставим, условно говоря, ящичек, который по периметру будет заполнен книгами и какими-то артефактами. Всё кафе будет организовано вокруг этого книжного стеллажа», — комментирует Игорь Чиркин.

Предполагается, что в ресторане будут разные форматы рассадки на разное количество посетителей, в том числе столики на одного, которые будут установлены напротив ныне существующих глубоких окон здания.

В оба «интегрированных» здания можно будет войти и снаружи, с улицы, и изнутри, из основного здания галереи.

* * *

С эскизами дизайна экспозиции нового здания Пермской художественной галереи уже знакомы вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов и министр культуры Алла Платонова. Сейчас наступает, по словам Игоря Чиркина и Юлии Тавризян, самый ответственный момент — детальная проработка интерьеров и создание рабочих чертежей. Дизайнеры начинают плотно взаимодействовать с хранителями и искусствоведами галереи.

Игорь Чиркин:

— Мы очень хотим, чтобы, насколько это возможно, всех сотрудников интегрировать в процесс, потому что прекрасно понимаем, что есть архитектурная составляющая, а есть смысловая; есть отношение людей, которые часть жизни провели с этими произведениями, и для нас важно, чтобы новое пространство соответствовало их ожиданиям, чтобы с этим пространством им было удобно работать и находиться в нём.

В процессе работы некоторые решения, обозначенные в эскизах, могут быть изменены. Срок исполнения заказа — конец октября. В начале ноября состоятся юбилейные торжества, посвящённые 100-летию Пермской галереи, и среди них планируется заседание Совета по культуре при губернаторе с обсуждением экспозиции в новом здании на «Заводе Шпагина».

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