Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открыта продажа билетов на два пермских фестиваля В краевом центре начинается концертный сезон Поделиться Твитнуть

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

С 1 сентября стартует не только учебный год, но и продажа билетов на два традиционных и любимых пермяками фестиваля — Международный фестиваль документальных фильмов «Флаэртиана» (18+) и Международный фестиваль органной музыки (6+) Пермской филармонии.

«Флаэртиана» пройдёт с 16 по 22 сентября. Её программу «Новый компаньон» уже анонсировал, и довольно подробно. Приобрести билеты можно онлайн на сайтах flahertiana.ru или permcinema.ru, а также в кассе киноцентра «Премьер».

Цена на билеты международного и национального конкурса и других показов составит 200 руб. днём и 300 руб. вечером, на специальные показы будет действовать единая цена 300 руб. Цена билета на церемонии открытия и закрытия составит 400 руб.

Для льготных категорий зрителей — пенсионеров, студентов, инвалидов — сохранены специальные цены на конкурсные показы со скидкой 50%. На российские картины для зрителей до 22 лет включительно можно приобрести билеты по «Пушкинской карте».

Бесплатно можно посетить показы студенческого конкурса, онлайн-программу (18+) и ретроспективную мемориальную программу картин пермского режиссёра, друга «Флаэртианы» Сергея Лепихина «In Memory. Сергей Лепихин» (18+). Свободным остаётся вход на события индустриальной и образовательной программы: лекции, мастер-классы и паблик-токи LETSDOC и Flahertiana Workshop.

XVII Международный фестиваль органной музыки пройдёт 1-8 ноября в Органном зале Пермской филармонии.

На открытии фестиваля выступит Государственный камерный оркестр Республики Беларусь, солировать на органе будет пермская органистка Евгения Камянская.

На фестивале выступят органисты Александр Хмарный (Донецк), Юлия Иконникова (Москва), Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург), бывшая пермячка Лилия Печёнкина (Германия), Лука Гаделия (Абхазия), Юлия Глазкова (Санкт-Петербург). Все они, кроме Александра Хмарного, уже выступали в Перми.

Одна из самых любимых пермской публикой органисток, хранитель органа концертного зала «Зарядье» (Москва) Лада Лабзина выступит в рамках фестиваля дважды: 3 ноября в 12:00 она представит авторское музыкальное сопровождение к классическому советскому полнометражному мультфильму «Снежная королева» (6+), при этом мультфильм будет показан полностью; в тот же день вечером Лада Лабзина будет участвовать в мультиинструментальной программе «Древняя магия», в которой, кроме неё, выступят исполнители на индийских чашах и на шотландской волынке. Присутствие в программе экзотических музыкальных инструментов — давняя традиция фестиваля.

Ещё один детский концерт состоится 6 ноября в 12:00. Детскую авторскую программу представят органистка Лилия Печёнкина, артист Театра-Театра Альберт Макаров и песочный аниматор Елена Полторацкая.

Фестиваль проходит в формате «орган +»: «король инструментов» выступит в ансамбле с хором, с несколькими оркестрами, с гобоем и флейтой, с художественным словом.

На закрытии фестиваля 8 ноября выступит уже знакомый пермякам Российский роговой оркестр (Санкт-Петербург) вместе с органисткой Юлией Глазковой.

Билеты на фестиваль можно приобрести онлайн или в кассах Органного зала. Цена билета на вечерние концерты 500 руб., на детские 300-400 руб., на концерт открытия 500-700 руб.

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