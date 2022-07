Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль документального кино объявил программу международного конкурса Фильмы «Флаэртианы 2022» расскажут о проблемах семьи, самореализации и глобального потепления Поделиться Твитнуть

Тимур Аббасов

Фестиваль документального кино «Флаэртиана» (18 +) представил программу международного конкурса. Оргкомитет получил в этом году 710 заявок, а также изучил программы мировых кинофестивалей. В результате были отобраны в основной конкурс 12 фильмов, снятых в 2021 и 2022 году в Китае, Иране, Сербии, Израиле, Франции, России и других странах.

Лента Руслана Федотова «Куда мы едем» — роуд-муви в московском метро и размышления о пути его пассажиров в самом широком смысле — и географическом, и моральном. Имя режиссёра известно завсегдатаям «Флаэртианы» благодаря картине «Песни для кита», отмеченной специальным упоминанием жюри на фестивале 2018 года.

Бирон Ренато Боррайо Серрано (Гватемала — Россия), как и Руслан Федотов, уже знаком зрителям «Флаэртианы»: в 2018 году в конкурсе участвовал его фильм «Кино для Карлоса». Его новый фильм «Жизнь Иванны Яптунэ» — о женщине, которая вела в Сибири традиционный кочевой образ жизни с пятью детьми, но из-за экологических последствий изменения климата её олени погибли, и ей пришлось оставить тундру и начать новую жизнь.

Евгения и Максим Арбугаевы представят фильм «Выход» — наблюдение за биологом в Арктике, ожидающим завораживающего и одновременно пугающего природного явления — миграции моржей, которая с каждым годом становится для них опаснее из-за глобального потепления и нехватки льда.

Фильм «Визажист» Джафара Наджафи из Ирана — о женщине, которой, чтобы начать учиться в университете, приходится пройти через ожесточенное сопротивление семьи. Фильм получил призы на фестивале документального кино IDFA в Нидерландах и фестивале в Японии.

Как и всегда, зрители фестиваля станут свидетелями эпизодов из жизни нетипичных героев, например, коровы — в фильме «Звезда Ведетта» (режиссёры Клодин Борис и Патрис Шаньяр, Франция). Когда-то она была королевой альпийских пастбищ, но теперь состарилась и вот-вот может быть свергнута молодыми соперницами.

«Четыре путешествия» — очень личный фильм о разрушительном влиянии на семью «политики одного ребёнка» в Китае. Режиссер Луи Хотхотхот сам был «незаконным» вторым ребенком, из-за чего благосостояние семьи было уничтожено огромным штрафом. Теперь, разглядывая ту травму через объектив камеры, Луи старается вытащить семью из переживаний прошлого.

Еще одна история о болезненных страницах истории Китая — «После дождя» (режиссёр Цзянь Фан) — о том, как после землетрясения, стёршего с лица земли китайский город, более шести тысяч родителей решаются «заменить» детей, которых они потеряли, чтобы жить дальше.

Победитель международного конкурса получит приз «Золотой Нанук» и денежную премию. Также жюри выберет лучшие фильмы в номинациях «За лучшую режиссуру» и «За лучший сценарий».

Фестиваль пройдет 16-22 сентября.

Шорт-лист международного конкурса «Флаэртиана-2022»:

«Визажист» (Makeup Artist), Джафар Наджафи, Иран, 2021

«В ожидании Хандке» (Waiting for Handke), Горан Радованович, Сербия, 2021

«Выход» (Haulout), Евгения Арбугаева, Максим Арбугаев, Россия, 2021

«Говорить о молчании» (How to Say Silence), Шир Ньюман, Израиль, 2021

«Жизнь Иванны Яптунэ» (Life of Ivanna), Ренато Боррайо Серрано, Россия, Норвегия, Эстония, Финляндия, 2021

«Звезда Ведетта» (Vedette), Клодин Борис, Патрис Шаньяр, Франция, 2021

«Куда мы едем» (Where Are We Headed), Руслан Федотов, Россия, 2021

«О чём я не скажу своей матери» (Things I Could Never Tell My Mother), Хумайра Билкис, Бангладеш, Франция, 2022

«После дождя» (After the Rain), Цзянь Фан, Китай, 2021

«Поющие в глуши» (Singing in the Wilderness), Доньян Чен, Китай, 2021

«Фукунаси» (Fuku Nashi), Жюли Сандо, Швейцария, Япония, 2022

«Четыре путешествия» (Four Journeys), Луи Хотхотхот, Нидерланды, Китай, 2021

