Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Флаэртиана-2022» представила программу национального конкурса Между тем международный конкурс фестиваля теряет фильмы Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Переправа"

Вслед за программой международного конкурса фестиваль документальных фильмов «Флаэртиана» обнародовал и программу «Российской Флаэртианы». В неё вошли 12 новых документальных фильмов российских режиссёров. Среди их героев — карельские рыбаки, хранители древней культуры, артисты балета и люди с редкими генетическими заболеваниями.

Картина «Бабий край» (16+) рассказывает о старинном городе Солигалич, где на месте бывшего храма женщины вручную делают валенки. Это портрет сильных и артистичных хранительниц древнего промысла. Ещё одна история из глубинки — «Никто не знает, где живет Валерик» (16+) — о сибирском охотнике, который снимает себя на карманный цифровой фотоаппарат, чтобы потом поделиться с любимой женой своими приключениями на охоте. В фильме «Переправа» (18+) — зона на границе России и Китая, которая напоминает жизнь российско-китайской семьи: много общего при значительной разнице мировосприятия. В картине «Иванова лествица» (6+) зрители увидят строгую отшельническую жизнь людей в затерянной деревне, которой даже нет на карте России.

Одна из актуальных тем современной документалистики — работа врачей в период пандемии. Ольга из фильма «О тебе» (18+) работает врачом, и в разгар пандемии в её жизни появляются не только новые тревоги, но и новая любовь. Тема картины «Клетки» (16+) — борьба с орфанными (редкими генетическими) заболеваниями. Речь идёт о молодом человеке, которого называют «бабочкой»: его кожа настолько хрупка, что разрушается на глазах. Он может стать участником экспериментального лечения, но спасёт ли оно, и смогут ли близкие люди пройти с героем этот путь?

Победитель национального конкурса «Флаэртианы» получает приз «Малый Золотой Нанук».

Между тем, как стало известно «Новому компаньону», из программы международного конкурса «Флаэртианы» исключён фильм «Жизнь Иванны Яптунэ» (18+). Правообладатели запретили его показ на российских фестивалях, проходящих при поддержке государства.

Шорт-лист национального конкурса «Российская Флаэртиана»:

«Бабий край» (16+), режиссёр Елена Жигаева, Россия, 2021, 56 мин.

«Живой» (16+), режиссёр Константин Селин, Россия, 2022, 68 мин.

«Иванова лествица» (6+), режиссёр Николай Беем, Россия, Франция, 2022, 61 мин.

«Клетки» (16+), режиссёр Дмитрий Лукьянов, Россия, 2021, 57 мин.

«Короткое лето, длинные зимы» (12+), режиссёр Галина Леонтьева, Россия, 2022, 43 мин.

«Ладно, хорошо, Пинега» (6+), режиссёры Саша Кулак, Юля Курмангалина, Россия, Германия, 2021, 23 мин.

«НЕрасставание» (12+), режиссёр Наталия Гугуева, Россия, 2022, 68 мин.

«Никто не знает, где живет Валерик» (16+), режиссёр Анна Артемьева, Россия, 2022, 25 мин.

«О тебе» (18+), режиссёр Рената Джало, Россия, 2021, 36 мин.

«Обрывки рэпа» (18+), режиссёр Григорий Клименко, Россия, 2022, 30 мин.

«Переправа» (18+), режиссёр Настя Тарасова, Россия, 2022, 82 мин.

«Танго с балалайкой» (12+), режиссёр Александр Калашников, Россия, 2022, 44 мин.

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