Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Флаэртиана» представляет жюри и специальную программу Среди тех, кто будет оценивать фильмы, финские, турецкие и афганские режиссеры, кинокритики, операторы, фотографы и известные пермяки Поделиться Твитнуть

кадр из фильма монета страны малави

Пресс-служба фестиваля документального кино «Флаэртиана» обнародовала составы жюри всех конкурсов — международного, российского и студенческого.

Международное жюри в этом году представляют исключительно женщины. Председателем будет финский режиссер Элизабет Маршан, специалист по российской культуре. Она руководила английским отделом документальных фильмов в Европейском агентстве по развитию СМИ, основала финский фестиваль документальных фильмов DocPoint и участвует в отборочной комиссии фестиваля короткометражных фильмов в Тампере. В жюри также вошли турецкий режиссер Пакизе Эмель Челеби, афганский режиссер Сара Мани (призер «Флаэртианы-2019»), киновед из Кыргызстана Гульбара Толомушова, кинокритик, режиссёр, основатель журнала «Сеанс» Любовь Аркус и директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян.





В жюри национального конкурса вошли режиссёры Михаил Горобчук и Дмитрий Давыдов (лидер нового якутского кино) и Татьяна Санникова, генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния».





В жюри студенческого конкурса — режиссёр и оператор, постоянный участник «Флаэртианы» Артур Соколов, режиссер-документалист Наталья Саврас и пермский фотограф Евгений Дёмшин.





По традиции, одна из специальных программ «Флаэртианы» посвящена фильмам членов жюри.





Фильм Сары Мани «Одна из тысячи» (16 +) — история об афганке Хатере, которая долгие годы жила в атмосфере насилия со стороны отца и теперь, добиваясь справедливости, противостоит воле семьи, традициям страны и афганской судебной системе.





Операторская работа Артура Соколова «Приезжай к нам в гости, мама» (0 +) — о разлуке матери и её маленькой дочери, которые живут далеко друг от друга из-за проблем с визой, и им доступно лишь общение по видеосвязи.





Жанр фильма «Пугало» (16 +) Дмитрия Давыдова критики определяют как «магический реализм». Его героиня избавляет людей от болезней, понимая, что её дар — проклятие.

Наталья Саврас представит фильм «Учитель для Глазка» (12 +) про трёх молодых людей, которые выросли в крупных городах, но бросили привычную жизнь и уехали работать учителями в глухом тамбовском селе.





Картина Пакизе Эмель Челеби «Мы вам не Золушки!» (12 +) — это хроника борьбы домработниц за создание профсоюза женщин, работающих в нерегулируемом секторе.





Среди других специальных событий фестиваля — линейка специальных показов фильмов разных стран о современном искусстве, выдающихся музыкантах и жителях венецианской лагуны. Кроме того, будет показан считавшийся утерянным фильм Дзиги Вертова и новый фильм Алексея Федорченко.





Игровой фильм «Атлантида» (18+) Юри Анкари (Италия) был показан на главных мировых киносмотрах в Амстердаме, Венеции и Ньоне. Игровой фильм, на который видеохудожника вдохновило наблюдение за реальной жизнью молодых венецианцев, погружает в атмосферу венецианских окраин. Ребята развлекаются гонками на моторных лодках и соревнуются между собой.





В фильме «ГЭС-2» (18+) режиссёр Настя Коркия в течение пяти лет фиксирует процесс создания нового центра современного искусства в Москве. Под руководством архитектора Ренцо Пиано электростанция превращается в культурное пространство, но главный герой фильма — не здание, а строители, технические работники, смотрители — все те, от кого зависит ежедневная работа центра.





«Флаэртиана» покажет «Историю гражданской войны» (18+) Дзиги Вертова. Историк кино Николай Изволов нашёл и восстановил картину легендарного режиссёра, которая демонстрировалась на публике только один раз — на закрытом показе в июне 1921 года. «История гражданской войны» вновь появляется на экранах после столетнего перерыва. Картину представит режиссёр восстановленной версии Николай Изволов.





Увидеть вдохновляющие истории женщин-музыкантов из России, Норвегии и Аргентины можно будет в картине «Форте» (12+). Татьяна Берман, Люсия Карусо и Элдбьорг Хемсинг бросают вызов патриархальным нормам мира классической музыки и идут за мечтой. Интригующие истории сопровождаются комментариями знаменитых исполнителей классической музыки и композиторов: Пааво Ярви, Тан Дуна, Джоанн Фаллетты, Ксении Башмет.





Как уже сообщал «Новый компаньон», «Флаэртиана» вошла в серию премьерных показов документальной картины Алексея Федорченко «Монета страны Малави» (6+). Федорченко обращается к фигуре культового советского режиссёра, актёра и писателя Василия Шукшина, вернее, к тому, как к нему относятся его земляки-алтайцы. Разумеется, делает он это в своей неповторимой манере — с неподдельным любопытством и обворожительной иронией. Алексей Федорченко лично представит фильм зрителям «Флаэртианы».





Алексей Федорченко, кинорежиссёр:





— Я задался вопросом — а что в этом празднике осталось от самого Шукшина, не бронзового памятника, а уникальной личности. И понял — остались люди, которых я снимал мимоходом, не специально, и все они мне были интересны. Каждый из них был словно персонаж из шукшинских рассказов. Об этом я и решил сделать своё кино.





Впервые на «Флаэртиане» — международная программа любительского кино «Замочная скважина времени» (12 +). Это коллекция фрагментов, снятых во Франции и России, точнее — в Перми в ХХ веке. Любительские съемки, бережно отобранные кураторами программы, делают видимыми в одинаковой степени и сцены из повседневности неизвестных героев, и эпизоды из жизни селебрити прошлого столетия, в том числе легендарного художника Сальвадора Дали. Специальным событием программы станет показ фильма Андре Бонзеля (Франция) «Я яростно люблю» (18 +), премьера которого состоялась на Каннском фестивале в 2021 году.





Спецпрограмма «Северное кино» (18 +) — это потрясающая красота русского севера и вызовы, с которыми встречаются люди в суровых краях. Чукотка, Кольский полуостров, мыс Канин Нос — здесь режиссёры находят своих героев и их неповторимые истории. С каждым годом фильмов, снятых в крайних точках страны, появляется все больше, а интерес киноиндустрии к северным территориям уже стал тенденцией. «Флаэртиана» предлагает зрителям отправиться в киноэкспедицию и разобраться, чем же манят эти места документалистов.





Кроме того, в программе специальных показов — ретроспектива фильмов Сергея Лепихина, несколько детских, семейных, студенческих и любительских программ и другие события.





XXII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет 16 — 22 сентября. Церемония открытия фестиваля состоится в ДК им. Солдатова. Будет показан один из фильмов международного конкурса: «Выход» (16 +) — это новая картина Максима и Евгении Арбугаевых, премьера которой состоялась на Берлинском международном кинофестивале. Удивительная история снята в заснеженной Арктике по всем канонам флаэртиановского кино.

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