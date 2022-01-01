Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Флаэртиана-2022» представила структуру фестиваля В Перми состоится премьерный показ нового фильма Алексея Федорченко Поделиться Твитнуть

Традиционно в программе международного фестиваля документального кино будет три конкурса: международный, национальный и студенческий. В параллельную программу вошли специальные показы фестивальных хитов, архивное любительское кино из Франции и России, фильмы Русского Севера, онлайн-показы и детская кинопрограмма.

Впервые на «Флаэртиане» будет открыта международная программа любительского кино «Замочная скважина времени». Это коллекция любительских съёмок из Франции и России 1940-70-х годов, отобранная кураторами Мариной Дроздовой и Александром Киселёвым.

«Флаэртиана» планирует и блок специальных показов фестивальных премьер этого сезона. Среди них — лента «Атлантида» (16+), сделанная итальянским режиссёром и видеохудожником Юри Анкарани на стыке документального и игрового кино, фильм документалистки Анастасии Коркия «ГЭС-2» (12+) о том, как бывшую электростанцию в Москве перестраивали в культурный центр, и картина классика мирового кино Дзиги Вертова «История гражданской войны» (12+), которая спустя сто лет была восстановлена историком кино Николаем Изволовым.

По информации «Нового компаньона», планируется ещё и премьера нового фильма Алексея Федорченко «Монета страны Малави» (12+) — размышление о посмертном культе Василия Шукшина, о том, насколько «бронзовый» Шукшин вытеснил живого. В названии фильма содержится отсылка к 2009 году, когда в африканском государстве Малави была выпущена монета достоинством в 50 квач в честь 80-летия писателя.

В спецпрограмму «Флаэртианы» также войдёт программа «Северное кино», онлайн-показы картин из Ирана, Франции и России и семейные фильмы «Флаэртиана Family». Фестиваль вновь покажет пермские ленты разных лет и проведёт отдельные показы в память о режиссёре Сергее Лепихине.

XXII международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет в Перми 16-22 сентября. Шорт-лист международного конкурса будет объявлен до конца июля, национального и студенческого конкурсов — в августе.

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