Иск прокуратуры к акционерам «Соликамского магниевого завода» начнут рассматривать в ноябре В качестве обеспечительной меры суд запретил вносить любые изменения в реестр акционеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление прокуратуры Пермского края в интересах Федерального агентства по управлению имуществом к 512 акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод» об истребовании в пользу РФ имущества в виде обыкновенных именных акций завода.

Предварительное судебное заседание назначено на 10 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Одновременно Арбитражный суд Пермского края запретил АО «Регистратор Интрако» вносить любые изменения в реестр акционеров ОАО «СМЗ» в отношении обыкновенных именных акций завода, принадлежащих ответчикам.

Напомним, 25 июля Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии в пользу государства 89% акций ОАО «Соликамский магниевый завод».

Иск Генпрокуратуры был направлен в арбитраж против группы акционеров предприятия: Петра Кондрашова, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичёва и Тимура Старостина. Ответчики не согласились с судебным решением в пользу надзорного ведомства и направили апелляционные жалобы.

В мае Арбитражный суд Пермского края признал незаконным акционирование предприятия в 1992 году. В результате контроль под предприятием возвращён государству.

В июне суд наложил арест на имущество ОАО «Соликамский магниевый завод». Исключение сделано для денежных средств, предназначенных для выплаты зарплаты, уплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей по заключённым ранее договорам для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.

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