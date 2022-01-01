Мария Сыропятова Имущество Соликамского магниевого завода арестовано Обеспечительные меры наложены судом по требованию Генпрокуратуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края наложил арест на имущество ОАО «Соликамский магниевый завод». Решение об этом было принято 9 июня 2022 года. Оно опубликовано на официальном сайте суда.

Исключение сделано для денежных средств, предназначенных для выплаты зарплаты, уплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей по заключённым ранее договорам для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.

Решение суда об аресте имущества связано с оспариванием приватизации предприятия. Напомним, 11 мая 2022 года арбитраж принял решение об истребовании в пользу государства 89,4% акций предприятия: акционирование предприятия в 1992 году признано незаконным.

В начале мая в очередной раз на предприятии сменился генеральный директор, им стал Артур Уртаев.

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