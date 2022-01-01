Прокуратура края потребовала от 512 акционеров СМЗ вернуть государству акции Заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на акции предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Прикамья 26 августа в интересах Федерального агентства по управлению имуществом обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к 512 акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) об истребовании в пользу РФ государственного имущества в виде обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ» из чужого незаконного владения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Одновременно с подачей иска прокуратурой заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на акции ОАО «СМЗ», находящиеся во владении ответчиков, и запрета АО «Регистратор Интрако» вносить любые изменения в реестр акционеров ОАО «СМЗ» в отношении обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ», принадлежащих ответчикам.

Напомним, 25 июля Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии в пользу государства 89% акций ОАО «Соликамский магниевый завод».

Иск Генпрокуратуры был направлен в арбитраж против группы акционеров предприятия: Петра Кондрашова, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичёва и Тимура Старостина. Ответчики не согласились с судебным решением в пользу надзорного ведомства и направили апелляционные жалобы.

В мае Арбитражный суд Пермского края признал незаконным акционирование предприятия в 1992 году. В результате контроль под предприятием возвращён государству.

В июне суд наложил арест на имущество ОАО «Соликамский магниевый завод». Исключение сделано для денежных средств, предназначенных для выплаты зарплаты, уплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей по заключённым ранее договорам для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.













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